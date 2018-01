El placer de descubrir un disco cada día

La actualidad musical entierra cualquier disco tras unos meses y convierte en reliquias los álbumes de más de unos años. El periodista Fernando Neira (cronista musical de El País) se ha propuesto resucitar los discos de su colección a través de las redes sociales y bajo la etiqueta #UnDiscoAlDía reseña todo tipos de trabajos con un formato sencillo: una fotografía, un breve texto y una introducción a la crítica. “Empecé a hacerlo hace unos ocho meses y aunque no escribo todos los días sí que tengo una buena media”, bromea desde el otro lado del teléfono.

Siendo hoy #DiadeReyesmagos había que tirar por lo alto con #UnDiscoAlDía. Que esta vez son dos o, según como se quiera contar, 7. Y con un protagonista mayúsculo, mi adorado @RthompsonMusic. Todo lo mejor para él y para los afortunados oídos que le sintonicen... @teddythompson pic.twitter.com/z404QI737a — Fernando Neira (@fneirad) 6 de enero de 2018

Neira relata que no quiso ponerse normas, ninguna. “Es básicamente un divertimento de melómano”, explica. “Muchas veces encontraba discos en mi colección de los que me apetecía escribir. Antes igual llamaba a un colega y charlaba de ese disco y ahora comparto esos pensamientos en las redes sociales”, añade.

Entre los discos que ha ido reseñando hay de todo. Desde novedades como los últimos discos de Van Morrison o Vetusta Morla a trabajos apenas conocidos editados hace décadas. “A veces desempolvo discos que hace 30 años que no escucho y esos recuerdos son bonitos”, confiesa. La idea ha ido calando en sus redes sociales y la gente interactúa compartiendo sus opiniones y recuerdos de los discos o algunos directamente lo ven como una forma de descubrir nuevos grupos.

Hoy me van a permitir que me ponga un pelín sentimental con #UnDiscoAlDía y Joe Egan. Hay mucha historia personal tras este disco precioso pic.twitter.com/gMmqmyojoa — Fernando Neira (@fneirad) 9 de septiembre de 2017

En esta era digital en la que todas las canciones del mundo caben en tu móvil, una idea como la de Neira cobra especial sentido. “En mi colección hay muchos discos que me llevaron años encontrarlos porque estaban descatalogados. Antes no tenía sentido hablar de esos trabajos porque la gente no podía escucharlos pero hoy en día todos pueden leer lo que escribo y luego ir a Spotify y escucharlo”, explica Neira, que reconoce que no tenía ninguna intención concreta cuando empezó a hacerlo, solamente hablar de música, y aunque todos los textos tienen un formato similar, la única norma es que estén los discos estén es casa y por ello acompaña la crítica de una fotografía de la portada. “Es una manera de homenajear al disco como algo tangible, como algo físico”, señala.

Por estas recomendaciones han pasado artistas de lo más variado. “Joe Egan es uno de mis favoritos”, explica Fernando. “El tipo, que era la mitad de Stealers Wheel, editó dos discos en los setenta y desapareció. Estuve años de tienda en tienda buscándolo, también en mercadillos. Lo encontré en 2005 en un mercadillo gaditano y me hizo especial ilusión”. Bajo la etiqueta #UnDiscoAlDía también se encuentran joyas como las cajas de Richard Thompson o los Bee Gees, discos recopilatorios e incluso placeres culpables como ‘100 hits party classics’, donde Neira escribe. “Me costó 4 euros el disco, a cuatro céntimos la canción. ¿A alguien se le ocurre mejor transacción?”. No faltan tampoco los discos nacionales entre sus recomendaciones como los trabajos más recientes de Xoel López, Amaral o Eladio y los seres queridos, o música negra a cargo del joven Benjamin Booker, el eterno Stevie Wonder o la renacida Mavis Staples. Una selección variada que se convierte en una guía digital para hacer algo tan agradable como escuchar un disco nuevo cada día.