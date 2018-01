El Sevilla Fútbol Club solventó sin problemas el partido ante el Cádiz sumando al 0-2 de la ida un 2-1 en un Sánchez-Pizjuán enrarecido por el resultado del fin de semana en el derbi ante el Betis.

Tras el partido, Pablo Sarabia pasó por El Larguero para hacer balance de la actualidad sevillista. "Es importante que no esté el Betis en el sorteo de Copa (bromeó). Si estuviera, pues a machacarles".

El madrileño reconoció que la derrota todavía les duele y también le lanzó un dardo a los jugadores del Betis por los excesos en la celebración del derbi. "La verdad es que sí que se nos está haciendo larga la semana tras la derrota. Ellos lo celebraron como si hubiesen ganado un título, pero cada uno lo celebra como quiere. Nosotros no lo hubiéramos celebrado así".

Pablo Sarabia y Joaquín Correa celebran uno de los goles del equipo sevillista / JULIO MUÑOZ (EFE)

Sarabia reflexionó acerca de la situación actual del equipo. "Estamos vivos en todas las competiciones. Hay resultados mejores y peores pero estamos ahí. Intentaremos pasar a las siguientes rondas en Champions y Copa para seguir haciendo historia en el club".

Por último valoró la decisión del club a la hora de cambiar de entrenador. "A mí me sorprendió la destitución de Berizzo porque no me la esperaba. Estamos bien clasificados y vivos en todas las competiciones pero igual las sensaciones no eran las mejores y es en lo que la directiva se ha basado para cambiar de técnico. Nosotros estamos al 100% con el nuevo entrenador".

