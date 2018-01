El técnico madrileño se plantea de forma muy seria dejar de forma inmediata al Espanyol. Si la oferta hubiese llegado hace un mes, cuando los resultados no acompañaban al equipo y la grada pedía su dimisión, Quique Sánchez Flores con toda seguridad la hubiese aceptado, ya que la sensación entonces era que su etapa en el Espanyol estaba ya agotada.

Entonces confesó que en verano se había llegado a plantear dejar el proyecto: Quique siente que le engañaron cuando le vendieron el proyecto del Espanyol, y así lo ha confesado hasta en, por lo menos, dos ocasiones a altos cargos del club, de forma que el dueño y presidente Chen Yansheng.

Pero los acontecimientos del último mes acompañan a que el técnico se pueda sentir más cómodo en el club: en su última visita a Barcelona, el presidente decidió el cese del Consejero Delegado, Ramon Robert, la persona que sedujo a Quique para el proyecto. El club también ha aceptado desprenderse de tres descartes, Diop, Álvaro y Hernán, a pesar de perder dinero, un hecho contrario a la política deportiva del club.

Además, desde entonces, el Espanyol fue capaz de doblegar al Atlético, de ganar por primera vez fuera de casa, de encadenar al fin dos victorias en Liga y situarse a un punto del octavo, el Athletic, que precisamente es su próximo rival el domingo.

El equipo periquito, además, fue capaz de remontar a domicilio para meterse en los cuartos de final de Copa, y la plantilla, que puso toda la atención sobre el entrenador cuando los resultados no eran buenos, cierra filas de forma incondicional entorno al técnico por cómo gestionó la revolución del once en Las Palmas.

Una serie de factores que pueden hacer pensar a Quique Sánchez Flores que, a nivel deportivo, todavía tiene retos por delante al frente del Espanyol. Aunque a nivel de proyecto, sabe que en Inglaterra no se encontrará con los problemas que tanto le han frustrado a nivel estructural y económico en el club blanquiazul.

En cualquier caso, y para que Quique pueda abandonar la entidad catalana, el Stoke City debería llegar a un acuerdo con el Espanyol, que blindó a su entrenador con una cláusula de rescisión de 4 millones de euros.

l técnico madrileño se plantea de forma muy seria dejar de forma inmediata al Espanyol. Si la oferta hubiese llegado hace un mes, cuando los resultados no acompañaban al equipo y la grada pedía su dimisión, Quique Sánchez Flores con toda seguridad la hubiese aceptado, ya que la sensación entonces era que su etapa en el Espanyol estaba ya agotada.

Entonces confesó que en verano se había llegado a plantear dejar el proyecto: Quiquesiente que le engañaron cuando le vendieron el proyecto del Espanyol, y así lo ha confesado hasta en, por lo menos, dos ocasiones a altos cargos del club, de forma que el dueño y presidente Chen Yansheng.

Pero los acontecimientos del último mes, acompañan a que el técnico se pueda sentir más cómodo en el club: en su última visita a Barcelona, el presidente decidió el cese del Consejero Delegado, Ramon Robert, la persona que sedujo a Quique para el proyecto. El club también ha aceptado desprenderse de tres descartes, Diop, Álvaro y Hernán, a pesar de perder dinero, un hecho contrario a la política deportiva del club.

Además, desde entonces, el Espanyo fue capaz de doblegar al Atlético, de ganar por primera vez fuera de casa, de encadenar al fin dos victorias en Liga y situarse a un punto del octavo, el Athletic, que precisamente es su próximo rival el domingo.

El equipo periquito, además, fue capaz de remontar a domicilio para meterse en los cuartos de final de Copa, y la plantilla, que puso toda la atención sobre el entrenador cuando los resultados no eran buenos, cierra filas de forma incondicional entorno al técnico por cómo gestionó la revolución del once en Las Palmas.

Una serie de factores que pueden hacer pensar a Quique Sánchez Flores que, a nivel deportivo, todavía tiene retos por delante al frente del Espanyol. Aunque a nivel de proyecto, sabe que en Inglaterra no se encontrará con los problemas que tanto le han frustrado a nivel estructural y económico en el club blanquiazul.

La cláusula de rescisión de su contrato con el Espanyol es de 4 millones de euros.