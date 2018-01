Lo que no se estaba viendo hasta ahora de este Barça de Valverde

El Barça gana y arrolla. El equipo de Valverde volvió a dar este jueves una exhibición, esta vez ante el Celta y en Copa. Lo mismo le da Copa que Liga al equipo azulgrana, que como Real Madrid, Atlético, Alavés, Leganés, Sevilla y Espanyol y Valencia esperan rival en cuartos de la Copa del Rey. Sobre el buen momento del Barça habla este viernes en su comentario de 'Hoy por Hoy' Manu Carreño.

"La impresionante temporada que está haciendo el Barcelona desde el punto de vista de números, de victorias y de la diferencia que saca a sus perseguidores no se estaba viendo hasta ahora por la sensación de ese estilo de juego que siempre ha impregnado al Barça en los años anteriores.

Anoche, en el 5-0 al Celta, fue la mejor noche de fútbol desde que Valverde está en el banquillo. Se ganó. Se goléo al Celta de Unzué, incapaz de parar el torbellino liderado por Messi en los 20 primeros minutos.

Y sobre todo quedó claro que sí, que este Barça de Valverde además de ganar también es capaz de jugar bien al fútbol o al menos de no perder ese estilo que ha personalizado al Barça en las últimas temporadas. Con un Messi en plan estelar, probablemente en uno de los mejores momentos de su carrera, acompañado de un Jordi Alba desconocido con una autopista en la banda izquierda y con Coutinho, el gran fichaje en la grada, asistiendo a un espectáculo que poco tiene que ver con su ex Liverpool en la Premier.

Con este Barça en el punto álgido de la temporada y el Madrid casi tocando fondo, ¿será tan caprichoso el sorteo de la Copa del Rey como para emparejar al Barça y al Real Madrid en los cuartos de la Copa?".

Iniesta: "Soy un jugador de club y siempre lo he dicho"

En 'El Larguero' escuchamos anoche a Andrés Iniesta. El manchego habló entre otras cosas sobre la llegada de Coutinhho al club. "Yo soy un jugador de club y siempre lo he dicho. En este club tienen que estar los mejores, por lo tanto, él es uno de ellos. Coutinho tiene un talento innato y viene a un club para seguir creciendo. Más allá de que venga un jugador, nunca habrá uno que me pueda jubilar o echar de aquí. A los 33 años esa no es la cuestión", explicó.

¿Debe el Madrid fichar en el mercado de invierno?

En el debate de los jueves de 'El Larguero' discutimos sobre si, a pesar de la negativa de Zidane, el Real Madrid debería hacer incorporaciones en el mercado inverna. Gallego y Torrejón piensan que no, mientras Manolete y Romero opinan que sí.