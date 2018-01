Roig Negueroles: "No hemos tenido más remedio con Bakambu"

Fernando Roig Negueroles, Consejero Delegado del Villarreal ha pasado por los micrófonos de El Larguero la noche previa al partido contra el Real Madrid: “El Madrid es un gran equipo aunque haya tenido malos resultados, siempre es una visita muy complicada, nunca hemos podido ganar en el Bernabéu. Aunque no pasen en teoría por su mejor momento, es muy complicado”.

“Nosotros estamos haciendo buen fútbol, hemos sacado buenos resultados antes de Navidad, el equipo va en buena dinámica, desgraciadamente tenemos muchas bajas, pero creo que el equipo está dando la cara y jugando bien, esperemos seguir así pero con mejores resultados que estas dos últimas semanas”, le ha dicho Roig a Yago de Vega.

Roig Negueroles, con Roger Martínez en su presentación como nuevo jugador del Villarreal / Domenech Castelló (EFE)

Sobre la salida de Bakambu, el Consejero Delegado del Villarreal ha dicho: “Todavía no se ha concretado la posible venta de Bakambu, un jugador muy importante para nosotros que obviamente nos trastoca, pero el mercado es oferta y demanda y era una oferta irrechazable para el jugador, quería salir y no hemos tenido más remedio, cuando nuestra voluntad era no tocar el equipo”.

A pesar de la más que posible salida del ariete, Roig ha asegurado que, tras la llegada de Roger Martínez, “en la delantera ya estamos bien cubiertos”.