Enero bailongo con Superorganism, la banda de la que todo el mundo habla

Everybody Want To Be Famous (Superorganism)

Everybody Want To Be Famous es el último single de Superorganism, el grupo del que todo el mundo habla y no nos extraña porque es ¡peculiar! Son ocho y aunque viven en Londres, el local de ensayo es como la ONU en pequeño. A finales del año pasado publicaron la adictiva Something For Your Mind y en breve publicarán su primer disco con el sello Domino Records. Un trabajo que, si es tan fresco y vacilón como lo que han publicado hasta ahora, amenaza con convertirse en una de las revelaciones de este año. Su base es eminentemente pop, pero les encantan los coros y las voces distorsionadas.

Acapulco (Pecker)

Pecker ha disfrutado tanto preparando su nuevo disco que, irremediablemente, tiene que ser bueno. Ha grabado El incendio perfecto gracias al crowdfunding y durante este tiempo ha tenido una relación muy cercana con todos los mecenas. Ahora, por ejemplo, les está pidiendo vídeos para componer el videoclip de su próximo single. De momento el que os recomiendo es el de esta canción, Acapulco, lo primero que conocemos de este disco. Había ganas de volver a bailar en los conciertos de Pecker y para este año ya tiene unas cuentas fechas señaladas en marzo.

San John (Harakiri Beach)

Seguimos bailando con San John, la carta de presentación de una banda de Motril, a la que le gusta mucho el beat y también la atmósfera tropical, así que seguro que los DJs de este verano van a poder mezclarlo con Pecker, Carlos Sadness, Varry Brava, Amatria, Dorian... Lo que suena forma parte de un EP de 6 canciones publicado en diciembre y que se llama Beach Party... ¡A bailar!

Thelma & Louise (The Noises feat. Carlos Sadness)

La banda madrileña The Noises publicó su último disco a finales de 2017 pero nos nos hizo un regalo de Reyes. La reedición de esta canción junto a Carlos Sadness. Sé que es demasiado veraniega para el mes de enero pero quizá por eso nos gusta tanto.

Feel The Love Go (Franz Ferdinand)

Y no nos cansamos de bailar, como si esto fuese un after de Nochevieja que se alarga hasta mediados de enero... ¿y por qué no nos cansamos? Pues porque los escoceses Franz Ferdinand han publicado otro adelanto de su inminente nuevo disco y después del subidón maquinero de Always Ascending, aquí está Feel The Love Go con su rollo discotequero y, ojo, con un solo final de saxo final que podría colarse perfectamente en el Festival del Jazz de San Sebastián.

The Same Star (Belle & Sebastian)

Belle and Sebastian ya presentó la primera parte de la trilogía de EPs How To Solve Our Human Problems y ha empezado 2018 con el primer adelanto de la segunda tanda. The Same Star es una canción amable, como casi todas las de la banda escocesa. No te cansas nunca de escucharla y transmite una felicidad sosegada.

Ana y los pájaros (Christina Rosenvinge)

Christina Rosenvinge está a punto de publicar nuevo disco que se llamará Un hombre rubio, del cual ya ha adelantado un par de canciones. Por las entrevistas que ha dado últimamente, intuyo que ese hombre rubio es su padre y todo apunta a que su nuevo trabajo nos va a sorprender, tanto en lo musical como en lo lírico. Ana y los pájaros es una especie de fábula inspirada en una amiga que estuvo a punto de morir. ¡Un preciosidad interpretada con maestría! ¡Qué grande la Rosenvinge!

Una noche más (Dinero e Iván Ferreiro)

Dinero va a celebrar su 10º aniversario con un disco muy especial, una recopilación de sus canciones más míticas pero con artistas como Iván Ferreiro, Izal, la cantante de Morgan, el de Mucho o el de Mi Capitán. Hasta el 23 de febrero no se publicará A 10 años luz, que así se llamará el disco, pero ya nos dejan este adelanto de Una noche más con Iván Ferreiro, con vídeo y todo.

I Can't Quit (The Vaccines)

Bueno y actualizamos nuestro carnet de vacunas antisosería con lo último de los británicos The Vaccines que siguen haciendo lo que saben hacer, temazos guitarreros cercanos al powerpop... ¡y no defraudan! Su cuarto disco se llamará Combat Sports, un nombre que, así de entrada, nos sugiere lo que pasa entre las primeras filas de sus conciertos porque si te dejas llevar por la música y empiezas a saltar, al de al lado le pasa lo mismo y eso: ¡deporte de contacto! A ver si vienen a muchos festivales este verano. Seguro que se los están rifando.

Respect Commander (Jack White)

Jack White ya ha compartido dos temas de su tercer disco: Connected by Love y Respect Commander. Los dos son muy buenos pero hemos elegido este porque tiene un sonido muy original, con muchos cambios de ritmo y de guitarras, y porque transmite mucha energía. Si antes hablábamos del solo de saxo de Franz Ferdinand, ojo con el solo de guitarra de esta canción... ¡Qué olor a clásico!