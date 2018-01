Ya sé que no es el tema de más éxito mediático del Consejo de Ministros de hoy; pero por si no lo saben, ha abordado un asunto de gran importancia: una modificación del Observatorio para la Convivencia Escolar. ¿Saben qué es eso? Un organismo encargado de prevenir el acoso, los casos de buylling, pero que hace… ¡¡¡Seis años que no se reúne!!!

Este observatorio se creó, como tantas cosas, en caliente, después de una tragedia de mucho impacto social, en ese caso la de Jokin, aquel estudiante vasco que se suicidó en Hondarribia después de sufrir durante meses, en silencio, el hostigamiento de varios compañeros de clase. La iniciativa, también como tantas otras parecidas, languideció con el tiempo hasta que en enero de 2016, a raíz del suicidio de otro estudiante, Diego, el Ministerio de Educación se comprometió a reactivar el observatorio y puso en marcha una medida que ha sido seguramente la que mejor ha funcionado hasta ahora: un teléfono para que las víctimas pudieran pedir ayuda, al estilo del 016 contra la violencia de género; en este caso es el 900 018 018.

Digo que ha sido un éxito porque en apenas 14 meses se han recibido casi 30.000 llamadas. Pero, claro, eso lo que hace también es confirmar la magnitud del problema; y ahí nos topamos con otro obstáculo porque no existe un registro estadístico de casos, no sabemos exactamente cuánto acoso escolar existe en las aulas y cómo se reparte. Sólo disponemos de estudios según los cuales uno de cada diez alumnos, al menos uno de cada diez, sufre acoso escolar.

En fin, que son datos –e indicios- más que suficientes para ponerse las pilas de una vez y no perder más tiempo. Las víctimas, presentes y futuras, las víctimas de ese acoso y sus familias seguro que lo agradecerán.