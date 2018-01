Uno de cada 10 alumnos asegura haber sufrido acoso escolar

El acoso escolar ha sido tratado en La Ventana con dos testimosnios.

Oscar Azparren tiene 23 años, es de Pamplona, periodista y cuenta con detalle en primera persona su experiencia con el acoso escolar en un libro que ha escrito bajo el título de 'Sombras de un pasado'. Y compañero también de la Cadena SER en Navarra

Oscar nos contaba que entre tercero y quinto de Primaria, intentaba amoldarse y no había manera. No seguía el canon de los otros, no le gustaba jugar al fútbol por ejemplo. Al principio era algo psicológico, luego empezaron los empujones, burlas, no dejarle jugar. “Me saludaban en el recreo como 'tonito'…” Fue en dos centros. Hubo hasta agresiones físicas, “algunas, me clavaron un boli en el oído, me lanzaron un cuchillo al ojo en el comedor.. La más gorda fue cuando me pegaron con una matrícula en la cabeza y caí desmayado”.

Otro testimonio ha sido el de Mª Trini Cantos, Profesora y madre de un niño de 13 años que sufrió acoso escolar durante el curso pasado. Dicho acoso fue probado y reconocido por el centro… e incluso por escrito. El caso se denunció al Servicio de Inspección, el Inspector de zona incluso reconoció a la madre que era un caso grave de acoso escolar, también reconocido por el propio centro.

El estado de ánimo de su hijo se alteró, baja autoestima por pérdida de apoyo psicosocial y miedo por el hostigamiento repetido y prolongado en el tiempo. El niño lloraba todo el rato porque no quería ir.

Pues días después y sin más explicación, se retractaron diciendo que solo era un conflicto entre iguales. Ahora los padres están en litigios.

Donde había un claro acoso dejaba de haberlo, pasando a ser un conflicto entre iguales, defendiendo más a los acosadores que a la víctima. Solo dos personas saben lo que le pasa al Orientador y la tutora…baja y a la otra no le avisa