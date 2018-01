Xoel López abre las puertas de todos los mundos

Dice la biografía que acompaña al libreto del primer poemario de Xoel López, "Bailarás cometas bajo el mar" -editorial Espasa- que nació en A Coruña en agosto del 77. A los trece años empezó a escribir sus primeras canciones. También que ha vivido en Santiago de Compostela, Salamanca, Nueva York, Buenos Aires y Madrid, recorrido las américas y editado 14 discos. Ha protagonizado, que no lo sabíamos hasta un documental “En el camino de Santiago” para National Geographic.



Ha trabajado en la radio, escribió un libro de prosa, "El asaltante de estaciones" y su último disco, Sueños y Pan, es una maravillosa forma de acercarse a todas sus vidas, la del artista, la del escritor, músico y la persona, a todos los universos sonoros, épocas distintas e instrumentaciones que abarca.

El poeta que nos hace un guiño insconciente en la primera página de su poemario “cuando no quieren salir las palabras, me limito a mirar por la ventana y ver las otras ventanas y las ventanas dentro de las ventanas y dentro de mí, aún más ventanas. A veces, cuando no quieren salir las palabras, solo tienes que abrir una ventana".

Ésta la hemos abierto esta tarde con su música, con su último disco, Sueños y Pan, y con su poemaria en el día en el que recordamos a uno de los mejores poetas de nuestro tiempo, Ángel González.