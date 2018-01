Zidane, esto no es el Castilla

Este sábado el Real Madrid recibe al Villarreal a partir de las 16:15h. En la rueda de prensa previa al partido, Zidane ha continuado su habitual discurso, pero para Yago de Vega “no están para bailar mucho en el Real Madrid”.

El Bernabéu no pasará ni una más Los aficionados blancos, tras la derrota del Clásico y el empate en Vigo, esperan que el equipo se ponga las pilas ante el Villarreal

“Zidane es ese hombre que pase lo que pase siempre dice lo mismo. Hoy ha sacado un poco el colmillo, ha dicho que se vendían más los malos momentos que los buenos, hombre, Zizou, desde el cariño, el Madrid no es el Castilla y no es que se vendan desgracias, si no situaciones a las que no estamos acostumbrados: ver al Madrid en la jornada 18 en cuarta posición a 16 puntos del Barça”, ha opinado en El Larguero.

También ha dicho Yago de Vega que “el Madrid le tiene que ganar siempre al Numancia en el Bernabéu” y ha añadido: “A mí esto de mirar a otro lado... primero hay que mirar un poco en casa, por qué no funciona el equipo, por qué desde el banquillo no se encuentran soluciones cuando en otros tiempos la unidad B solucionaba los problemas. El equipo no responde, no juega igual que el año pasado”.

Además, el director de El Larguero ha añadido: “No sé si ha tenido suerte o no Zidane, desde que ha llegado al Real Madrid todo le ha ido bien, ha ganado títulos y por supuesto mucho es mérito suyo. Donde está el equipo suyo también es demérito suyo. De cara todo es más fácil de gestionar, ahora es cuando hay que buscar soluciones y es cuando tiene que aparecer Zidane, no es que tengamos la culpa los medios de comunicación por contar el mal momento del Madrid”.

Además, Antón Meana ha opinado: “El Madrid no sabe que va a ganar mañana y no hay razones para pensar que el Madrid va a ganar seguro. Creo que el Madrid va a ganar mañana, pero el Madrid no es un equipo fiable”.

Roig, resignado con Bakambu

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, analizó el mercado de fichajes del equipo castellonense y la salida de Bakambu

Partido especial para los Gil

Carles Gil pasó por el programa en la previa del Deportivo-Valencia en el que se enfrentará a su hermano Nacho.

Los Hispanos no se fían de nadie

Julen Aginagalde charló con Yago de Vega en el programa antes de debutar en el Europeo de balonmano ante la República Checa. El equipo español solo piensa en ir día a día y no en si Dinamarca es más temible que los checos.