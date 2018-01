Zurutuza: "A Messi le sufro y le disfruto"

A la Real Sociedad se le da bien el Barcelona en Anoeta: desde la temporada 2006 - 2007 los culés no han ganado allí. Este domingo se enfrentan a partir de las 20:45h. y en la previa del encuentro, ha pasado por El Larguero David Zurutuza: “Los números nos avalan, la verdad que sí (risas)... No creo que ganáramos la liga si jugásemos siempre en casa contra el Barcelona, hay que ver los partidos cómo se les ha ganado, lo que hemos sufrido…”.

Zurutuza en una acción del partido, el pasado domingo en Butarque / Víctor Lerena (EFE)

No tan exitosa es la racha actual de la Real Sociedad, sobre lo que Zurutuza ha dicho: “No es nuestro mejor momento, de resultados por lo menos, de fútbol es verdad que tenemos un fútbol bueno, pero las ocasiones no las materializamos y en cambio las pocas que tiene el rival, no sé por qué, este año nos están metiendo y nos está penalizando mucho eso”.

Zurutuza nos ha contado que sufre “y disfruto” especialmente a Messi, por la posición del campo, ya que cubre “la diagonal que coge Messi”. Además, ha añadido que “desde fuera no se aprecia la velocidad a la que hace las cosas, en el campo sí”.

Por último, Zurutuza ha dicho que “no firmaría un empate, hay que ir a ganar (…) Queda toda una vuelta que dar todavía, pero es verdad que hemos dejado pasar muchos puntos, muchos partidos que te ves superior al rival y por una cosa y por otra no sumas y ahora estamos en ese momento que hay que tirar para adelante, hay que sumar, estos partidos son clave para el futuro de nuestra temporada”.