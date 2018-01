Sainz, sobre su sanción: "Es injusta, no le toco"

Carlos Sainz ha sido sancionado con diez minutos por la comisión del Dakar por un supuesto incidente con Koolen, piloto de quads. Posteriormente la propia comisión ha retirado la misma provisionalmente por "defecto de forma y falta de pruebas fidedignas". Sin embargo, tan solo unos minutos después se ha solucionado el defecto de forma y la sanción vuelve a estar vigente.

Sainz habla el pasado domingo con Lucas Cruz y Matthieu Baumel / POOL (REUTERS)

El defecto de forma consistía en un error en la anotación de la etapa en la que había ocurrido el incidente, que ya ha sido corregida.

El madrileño hamostrado su descontento en El Larguero: “Realmente es sorprendente, muy injusto, no entiendo por qué, tuve suerte de esquivar al quad, cuando el que cometió el error fue él. El quad me ve, se sale del camino, en ese momento yo acelero y cuando estoy pasando a su altura, pierde el control y hace el amago de volver hacia el camino. Gracias a Dios le esquivo, no le toqué para nada. Si le llego a tocar, destrozo el quad con el coche, pero por suerte no le toqué”.

“No sé por qué diez minutos. Él acabó la etapa, acabó el 12. Si le llego a rozar con mi coche de dos toneladas, el quad te puedes imaginar cómo había quedado…”, se ha resignado Sainz.

Sobre los cinco días restantes, que Sainz afronta con 56 minutos de ventaja sobre Al Attiyah, el piloto tiene claro que “los próximos tres días son difíciles, largos y con muchas trampas, son días que han decidido el Dakar en muchas ocasiones”.

Sobre sus perseguidores, Al Attiyah y Peterhansel, ha dicho: "Son dos grandes pilotos, son los favoritos al Rally, lo que más me preocupa es el hacer bien las cosas nosotros, no tener errores ni de navegación ni de pilotaje, no tener fallos mecánicos y si todo eso va bien pues tendremos una serie de opciones, pero quiero ir pensando día a día"