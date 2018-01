Es un espectáculo apasionante para los aficionados a la política ver cómo va trepando de la nada un partido que crece y crece, como la madreselva en el Caribe. Quienes peinamos canas ya hemos sido testigos de experiencias como los proveristas, por hacernos un chascarrillo, hasta el Partido Reformista Democrático, aquella aventura de 1986 que enterró baúles llenos de dinero en su exigua existencia, nacido y muerto en unos meses. Era el partido de Miquel Roca, pero también de Florentino Pérez, hoy presidente del Real Madrid, que fue su secretario general. En 2015 asistimos al despertar de Podemos y de Ciudadanos. Pujante aquél, modesto éste último. No han pasado tres años y Albert Rivera ha dado la vuelta al pastel y ya funge de presidente in pectore. Parece una temeraria ostentación, porque el camino hasta la cima es largo y pedregoso. Tiene a su favor el rebufo de Macron o Trudeau, y luce el mismo buen aspecto exterior que tienen las tortitas mexicanas, las arepas, o incluso las crepes, combinado con el vacío absoluto en su interior, que tanto admite lo dulce como lo salado, lo picante como lo agridulce. Maleable como la plastilina, anuncia que gobernará con quien sea menester. Nacionalistas, eso sí, absténganse. ¿Gusta en esta época posmoderna la extrema maleabilidad de Rivera, lo mismo me da que me da lo mismo? Ya lo sabremos.

