El Madrid está descartado, pero el Barça aun no es el campeón

Termina la primera vuelta de la liga con un Barça casi perfecto, en 19 jornadas ha sumado 16 triunfos y tres empates, ni una sola derrota, nadie ha conseguido ganar todavía al Barça de Valverde, que ha sabido dotar a este equipo de una estructura defensiva bastantes más sólida que años atrás. Destacan un descomunal Ter Stegen y un soberbio Jordi Alba, seguramente en el mejor momento de su carrera haciendo con toda la banda izquierda, tanto en defensa como en ataque. Más el reaparecido Iniesta, del que casi nos habíamos olvidado en la era de Luis Enrique, y la aportación de Paulinho, no solo con trabajo, sino con llegada y goles. Los mismo que ha marcado Luis Suárez para acompañar al de siempre, al extraterrestre Leo Messi, que sigue estando muy por encima del resto de rivales.

Pero si me preguntaras si el Barça ha ganado ya la liga, la respuesta es no. Sí veo descartado al Real Madrid, a 19 puntos con la segunda vuelta por jugarse sería un milagro que el equipo de Zidane tuviera algo que decir en esta liga, pero creo que aun no ha dicho la última palabra el Atlético del Cholo. Está segundo a nueve puntos, y con la llegada de Costa y Vitolo, creo que es el principal rival de este Barça casi perfecto. Así que, a pesar de sus impresionantes números, el Madrid descartado, sí; el Barça campeón, aun no. Ojo al Atlético del Cholo.