Volver pero no a cualquier precio

Fueron miles los que, durante la crisis, ante la falta de oportunidades y la expulsión del mercado laboral, decidieron hacer la maleta para buscar fuera lo que aquí no encontraban. Miles de jóvenes se marcharon a Reino Unido, Alemania o cruzaron el Atlántico para buscar suerte en América Latina... Y no, el “espíritu aventurero” no era la motivación principal. "La emigración de la generación mejor preparada", se dijo. Ahora que el horizonte de la crisis se aleja, muchos están volviendo o esperan poder volver. Y solo están dispuestos a hacerlo si, en la llamada recuperación, pueden tener aquí lo que consiguieron en estos años en el extranjero. No sólo un salario digno, sino también condiciones de trabajo que permitan, por ejemplo, conciliar.

En el primero de la serie de reportajes Memoria de una crisis, contamos las preocupaciones y las expectativas de los que han vuelto o quieren volver.

Todos piden un esfuerzo conjunto para atraer el talento de vuelta a España. Y es lo que está promoviendo la asociación Volvemos, fundada hace dos años por tres españoles retornados, que trabaja con viarias administraciones públicas para poner en marcha planes de retorno. El más grande hasta ahora es el de la Junta de Castilla La Mancha. Empezó en octubre de 2017 y seguirá durante todo el 2018, como ha explicado en Hoy por Hoy la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco Jiménez.