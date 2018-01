El hombre que destapó el caso Palau: "La verdad jurídica coincide con la verdad"

"En este caso, mi satisfacción es que la verdad jurídica coincide con la verdad". Así ha mostrado en la SER su alegría por la sentencia del caso Palau el hombre que destapó esta investigación, el exdirector del Palau Joan Llinares.

Después de destacar que la sentencia reconoce que sus denuncias sobre el saqueo eran un reflejo de la verdad, Llinares ha asegurado que es "el final de un ciclo" después de "un proceso lento, con paralizaciones de todo tipo" y que, aunque la sentencia "será recurrible, marcará un antes y un después".

Sobre las palabras de Artur Mas asegurando que no sabía nada sobre la trama del Caso Palau, el exdirector de la institución asegura: "No me creo que los tesoreros diseñen el plan de financiación de los partidos. Tienen superiores que marcan los pasos a seguir. No tengo ninguna duda al respecto".

Llinares asegura que las cosas "se podrían haber hecho mejor" y subraya que la "corrupción es un riesgo que habría que tratar como se trata la política de seguridad vial". "Por el motivo que sea, hay personas que se degradan hasta el punto de robar dinero que deberían ir a funciones sociales, dinero público", ha destacado.