No tienen derecho por mucho que les guste

Ya sé que esto no es El Larguero, pero aunque no lo crean, a cuenta de un partido de fútbol, terminaremos hablando de sexo.. El Cádiz ha ganado 2-0 y ha ganado al Córdoba. Es justo en Córdoba, en Villa del Río, para ser exactas, desde donde cada domingo nos escucha un señor llamado Quiterio Torralvo. Cuando le preguntan que por qué, que cómo que escucha este programa tardío con un tema como el sexo, el buen hombre contesta que le gusta aprender. Eso viniendo de alguien de la edad de Quiterio, tiene mucho mérito. Porque no está Quiterio descubriendo ahora la vida, más bien, la disfruta después de mucho trabajado...

Que el Cádiz gane con la ostionada de por medio, tiene mérito. La ostionada es una comilona de ostiones, un molusco parecido a la ostra. Un manjar, que pone el pistoletazo de salida al Carnaval y en el Teatro Falla están de preliminares. Estos días las Irrepetibles, una comparsa de Alcalá de Guadaíra ha puesto al Teatro Falla en erupción. Doce mujeres más seis hombres recordaron a la víctima de La Manada exigiendo con su pasodoble que no se juzgue jamás a la víctima por vestir como quiera, por ser feliz, por agradecer cada día no haber sido asesinada cuando abusaron de ella. Y esto ocurre al final de la misma semana que desde Francia un grupo de artistas han firmado un documento en el que vienen a decirme que no sé distinguir cuando me tocan el culo por complicidad de cuando me lo tocan porque creen que tienen barra libre de todo mi cuerpo. Igual que la letra de ese pasodoble exige respeto, a los que se espeluznan por las reivindicaciones feministas les recuerdo que en el año 2017 casi 100 mujeres murieron asesinadas por hombres y solo la mitad se consideran víctimas de violencia de género. El día que haya el mismo número de hombres asesinados por sus esposas que mujeres asesinadas por sus parejas sentimentales, entenderé que se llame exagerada a la que señala al que se le restriega en el metro. Ya lo siento, señores, pero no tienen ningún derecho a hacerlo por mucho que les guste la mujer contra la que se restriegan.

Quiterio Torralvo, nuestro oyente de Villa del Río le contó a uno de sus vecinos que escuchaba Contigo Dentro porque cada noche aprendía algo nuevo. Gracias infinitas, Quiterio. Por ser de los que quieren aprender. Por ser de los que reconocen que no lo saben todo. Por plantearse siquiera la posibilidad de que tengamos que pensar, escuchando este programa, hasta qué punto consentimos el acoso.

Ojalá, como Quiterio dice, esta noche aprendamos. Por eso hablamos tanto de sexo.

Y ojalá todos ustedes me escuchen bonito.