Antoñito: "A la violencia no hay que llegar nunca"

Este lunes hemos hablado de los ultras en el fútbol, en El Larguero. Tras la entrada de los ultras del Sevilla en la ciudad deportiva para hablar con los capitanes durante la mañana del lunes, Antonio Ramiro, Antoñito, ha pasado por El Larguero para dar también su opinión: “Tener capitanes como en mi época que eran Pablo Alfaro o Javi Navarro era muy importante, hoy han salido los Nolito, Banega, Jesús Navas han hablado con ellos, pero querían ir a hablar con los capitanes”.

Antoñito celebra un gol contra el Betis, con el Sevilla / Getty Images

“La ciudad de Sevilla es un sentimiento muy grande, es un binomio afición jugadores, se han identificado siempre mucho, ha sido parte importante siempre. A la violencia no hay que llegar nunca. Gracias a Dios en mi época había mucho carácter en mi vestuario y para lo que sirvió es para reaccionar”, ha añadido Antoñito.

También ha asumido que “todo lo que se está viviendo es complicado” y ha declarado: “Yo he vivido de todo, incluso jugadores que pagaban pancartas. En el fútbol se viven muchas cosas, yo conozco a muchos de ellos (ultras) tanto de un club como de otro y hay cosas que no entiendo, pero en este caso son un cúmulo de muchísimas cosas. Pero no estoy de acuerdo en llegar de malas maneras”.