La versión de 'Zombie' que ya nunca escucharemos

Bad Wolves es una banda de Los Ángeles que solo tiene 471 seguidores en Twitter. Está preparando su primer álbum para la primavera de este año y una de las canciones que incluiría ese disco iba a ser una versión de Zombie junto a Dolores O'Riordan. Iban a grabarla en Londres precisamente este lunes, pero unas horas antes la cantante murió de forma repentina en la habitación del hotel donde se alojaba.

Aunque el grupo hace hard rock, su admiración por The Cranberries les llevó a hacer una versión de Zombie que llegó hasta los oídos de Dolores O’Riordan y quiso poner su voz. Por unas horas, no pudo ser. En el Facebook de Bad Wolves se despedían así de ella: "Estamos conmocionados y entristecidos por la noticia de la muerte de Dolores, pocas horas antes de que ella grabara las voces en nuestra próxima versión de Zombie. Siempre hemos tenido un profundo respeto por ella como artista y vocalista y nunca tuvo miedo de desnudar su alma en su música y letras. Zombie es una canción increíblemente personal y, aunque somos una banda de hard rock, siempre sentimos la crudeza y honestidad que proyectaba en el escenario y en sus grabaciones era algo a lo que todas las bandas debían aspirar, independientemente del género. Cuando escuchamos que le gustaba nuestra versión y queríamos cantar, fue el mejor cumplido que una nueva banda, o cualquier banda, pudo haber recibido. Nuestros corazones están rotos porque no pudimos ver esta colaboración y nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos, seres queridos y admiradores en Irlanda y en todo el mundo. Esperamos que podamos enorgullecernos al compartir nuestra versión de Zombie con el mundo".

Tras la muerte de O’Riordan, este lunes por la noche las ventas en Amazon de Something Else -el álbum de covers que publicó la banda irlandesa en 2017- se dispararon un 900.000%, además de un incremento importante de otros discos y singles más antiguos de The Cranberries. Este martes, las ventas de sus distintos trabajos siguen liderando los primeros puestos en la web de compras online. Nunca sabremos cuánto habría costado esa versión de Zombie que estaba a punto de grabar, sobre todo si la muerte le hubiese llegado tan solo, unas horas más tarde.