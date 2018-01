Para Carles Puigdemont

Señor ex presidente de la Generalitat y cabeza de lista de Junts per Catalunya, coalición del Partit Democrat Europeu (PEDECAT) y de los convergentes afiliados a la cultura de la queja. La condena por participar a título lucrativo en el asalto del 4% merecería un pronunciamiento pero cuando se declara que los aliados de Convergencia ens roba enmudece. Parece emular el tremendismo de El Cordobés en Las Ventas dispuesto, como él, a no salir por su pie de la plaza de Bruselas y sólo hacerlo a hombros en triunfo o en volandas a la enfermería. Sisplau, retírese, evite más ridículos.

