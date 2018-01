Tardà: "Lo que es imprescindible para avanzar es que exista gobierno"

Sobre la elección de Torrent

“Había algunos candidatos y hemos considerado que Torrent es la persona adecuada porque representa esta nueva generación de políticos forjados en el municipalismo y tiene experiencia parlamentaria desde 2012 y es una persona muy bien formada. Es una persona del siglo XXI republicana y es una apuesta que refleja la madurez política de ERC”

El informe de los letrados

“Era importante del informe de los letrados, siempre lo hemos dicho. No estoy en condiciones de decir qué es lo que va a pasar. Intentaremos la cuadratura del círculo y siempre hemos dicho que Puigdemont es nuestro presidente legítimo y muy importante como lo es el vicepresidente Junqueras. Pero existe un objetivo superior que es la existencia de un gobierno independentista en Cataluña y haremos todo lo posible para ambos tengan el cargo que tuvieron pero hay un interés superior que es tener un gobierno independentista porque lo que reflejaron las urnas sino traicionarías al pueblo catalán y haríamos un gran favor al gobierno español y a todos los poderes que intentaron que no ganásemos las elecciones”

Como puede tomar posesión Puigdemont

“El informe de los letrados no es vinculante, aunque no significa que no le demos valor. Es importante el informe tanto como que el Constitucional dejó sentado que la reforma exprés era constitucional. Lo que nosotros nunca vamos a hacer es crear un escenario en el que sea posible que el 155 se perpetúe o que los que no ganaron las elecciones provoquen una nueva convocatoria, no vamos a dar pie a ello. Vamos a conformar un gobierno que tiene la obligación de avanzar en el proceso en el que creemos porque ya no tiene retorno. Hemos alcanzado el pie de la montaña, ahora hay que verla y optar por el camino para hacer cima. No vamos a retroceder ni a perder posición. Intentaremos que nadie provoque que podamos descarrilar”.

¿Dentro de la legalidad?

“El 6 de febrero vamos a abrir las cortes generales los nuevos periodos de sesiones con sendas iniciativas parlamentarias que instan al gobierno español a abrir un diálogo de carácter bilateral con el nuevo gobierno. Aun con gente en la cárcel nosotros en los próximos meses intentaremos conquistar un escenario de diálogo y no digo negociación, que es algo posterior. Un problema como este debe resolverse políticamente dialogando y luego negociando”.

ERC estaría más tranquila si Puigdemont diese un paso a un lado

“Es una pregunta incómoda. Asumo que es incomoda. Puigdemont es mi presidente, el presidente legítimo y votado por miles de personas y está sufriendo muchísimo. Todo es muy complejo dentro de esta anomalía. Yo deseo conseguir una carambola a tres bandas. Queremos conseguir que Puigdemont, Junqueras y el resto de compañeros puedan ser restituidos. Es el objetivo, pero a veces las carambolas o son muy complicadas o si te empeñas no te sale. Queremos formar gobierno y que estén Puigdemont y Junqueras, veremos qué sale. Lo que es imprescindible para avanzar es que exista gobierno”.