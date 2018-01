"No podemos tener una inversión educativa de tercera y querer unos resultados de primera"

La negociación para un pacto educativo en España entra este martes en una fase fundamental. Los partidos llevan más de un año escuchando a expertos y debatiendo. Desde este martes, los partidos aspiran a levantar el esqueleto de una futura ley educativa de consenso. Si lo consiguieran, sería la primera vez en democracia.

La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Leticia Cardenal, asegura que las familias están “expectantes, pero no son optimistas”. En cualquier caso, ha matizado, “será un pacto político y no social porque no han participado nuestras organizaciones”.

Francisco García, de Comisiones Obreras, cree también que será una “negociación difícil y compleja”, y deja claro que cualquier pacto solo tendrá “credibilidad” si hay un compromiso de financiación. “El pacto que sería deseable tiene que servir para revertir los recortes y hacer de la educación una política de Estado. No podemos tener una inversión educativa de tercera y querer tener unos resultados de primera”.