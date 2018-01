Sergio del Molino: "El turismo supone un dilema porque trae riqueza pero complica la convivencia"

Todas las semanas miramos de frente a todos los prismas de la actualidad junto a Sergio del Molino y Nacho Carretero, dos periodistas que escriben o dos escritores que hacen periodismo para explicar por qué nos pasan las cosas que nos pasan. En esta ocasión han sido tres los temas que hemos tratado.

Colegios concertados

¿Cuál es el origen de los colegios concertados? ¿Cómo se financian? ¿Tiene sentido que sigan cohabitando entre centros educativos exclusivamente privados y los colegios públicos? Para responder a estas preguntas se ha sumado a la tertulia Rafael Feito, Sociólogo de la UCM especializado en Educación.

"Legalmente los colegios concertados son gratuitos para los padres, como los públicos. La polémica está en las 'cuotas voluntarias' que los padres pagan a asociaciones relacionadas con los colegios concertados para paliar deficiencias", ha aclarado el experto.

El 60% de los centros concertados son católicos, aunque no todos ejercen proselitismo académico: "En muchos de ellos no es obligatorio que los niños asistan a las clases de religión, aunque si el 99% va, a veces es difícil para algunos niños no ir", añade Rafael.

Por su lado, Sergio del Molino, quien cuando era pequeño eligió no ir a clases de religión en el colegio público al que iba, subraya "la escuela concertada es también escuela pública en el sentido de que está sometida a todo el currículo escolar y las mismas leyes".

Lujos o necesidad

Si tuviéramos que elaborar una lista con nuestras principales necesidades y otra con esos lujos que nos gustaría comprar o darnos al menos una vez en nuestras vidas, tal y como han hecho los ingleses al contestar a una escueta en su país, ¿Cuáles serían esas necesidades y esos lujos?

"Yo creo que esto es como una escalera. Si llevas la lista de necesidades de los españoles a Marruecos, por ejemplo, allí será la lista de lujos. Y la lista de lujos de los españoles en otros países es una lista de necesidades", opina Nacho Carretero.

El turismo hoy en día

Queremos preguntarnos cómo ha cambiado nuestra manera de hacer turismo ¿Cómo viajábamos antes y cómo lo hacemos ahora? Y de qué manera en el pasado se imponía el viaje desde la necesidad, mientras que hoy la posibilidad de viajar por placer está, gracias a las nuevas tecnologías, al alcance de mucha más gente.

Sergio del Molino vive en Zaragoza y está encantando por muchos motivos, especialmente por uno: "Es una ciudad no especialmente turística, y quiero que siga siendo así. Hago mala publicidad porque no quiero vivir en una ciudad llena de turistas".

"Aunque también es verdad que el turismo crea esquizofrenia en las ciudades. Supone un dilema porque por un lado crea trabajo y riqueza y por otro complica la convivencia y destruye el ecosistema".

Nacho Carretero cree que incluso "en algunas ciudades como Madrid o Barcelona se ha llegado a un extremo en el que, en algunos casos, el turismo hace imposible la vida para los vecinos habituales".