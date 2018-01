El curioso regalo de Robert Pattinson al director de su última película

Cuando Robert Pattinson se enteró de que los hermanos Safdie estaban rodando una película sobre las memorias no publicadas de la actriz Arielle Holmes se puso en contacto con ellos. Fue breve, básicamente les dijo que contasen con él para su próximo proyecto. Los dos hermanos tomaron la palabra a Pattinson y comenzaron a escribir la historia de Connie, el protagonista de ‘Good Time’.

Robert Pattinson en una escena de 'Good time' / YOUTUBE

La última película de los cineastas más independientes y salvajes de Nueva York ha llegado esta semana a Netflix tras un aplaudido viaje por los festivales de medio mundo. Una de las paradas más especiales de ese viaje tuvo lugar en Cannes. Una cita especial para el reparto y los directores, un festival que dejó una curiosa anécdota. “Un día estábamos en la casa de Pattinson en Los Ángeles”, revela en una entrevista Josh Safdie. “Yo soy de los que leen novelas en el retrete, es el único espacio privado que tienes en Nueva York. Robert tiene un baño japonés alucinante y lo usé en su casa. Le dije que me había flipado y me invitó a usar el de su cuarto, que incluso hablaba. Me alucinó, es lo más grande que había visto en mi vida y Robert me dijo que si entrábamos en competición oficial en Cannes me compraba uno”.

Ese momento marcó el buen clima del rodaje de esta peculiar película, que ha conquistado a la crítica tanto por el ritmo y el tono de la película como por la genial interpretación de Pattinson, que con trabajos así aleja mucho la pesada etiqueta de chico vampiro que le acompaña desde el éxito de ‘Crespúsculo’.

Finalmente la película, con mucha incertidumbre, llegó a Cannes. “Tuvimos ofertas de participar en el festival, pero a seis horas del anuncio oficial no teníamos ninguna información. Yo estaba en una reunión y Robert no paraba de llamarme así que le mandé un mensaje preguntándole qué quería y me dijo que le llamara. Le dije que no podía y me mandó una fotografía del retrete. Salí de la reunión, le llamé y así es como me enteré que iríamos a Cannes con la película”, explicaba Safdie en una entrevista desde el festival francés. ‘Good Time’ participó en la sección oficial de Cannes. Estuvo entre las nominadas a la Palma de Oro y ganó un premio por la banda sonora de la película. Pero consiguió algo más importante, una ovación de seis largos minutos tras su proyección.