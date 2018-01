“Apaches”:la serie que se ha visto en Neflitx en todo el mundo y ahora llega a España

¿ A quién beneficia dejar aparcada por años una serie sin estrenarla? El último ejemplo ha sido la serie "Apaches" que el pasado día 8 estrenaba Atresmedia. "Apaches" es la adaptación de la novela del mismo título de Miguel Sáez Carra ambientada en el madrileño barrio de Tetuán de los 90. La serie arranca cuando Miguel, Alberto Amann, un joven y prometedor periodista, debe abandonar su acomodada existencia para salvar de la ruina a su familia y vengar a su padre, víctima de la avaricia de unos socios que le estafan y están a punto de acabar con su vida. A Daniel Calparsoro, el director de "Apaches" la historia le fascinó desde el principio pero reconoce que "cuando haces una serie entras en un mundo raro, donde se te pide una cosa y cuando la haces se cambia el criterio". La serie ha tenido un estreno internacional gracias a Neflitx de forma que se ha visto en el mundo antes que en España pero esta alegría no impide que "esté algo desangelado porque la serie salga sin promoción.Y cuando eres seguidor de una cadena enseguida reconoces los productos que la cadena apoya o que no".

En la serie junto a Alberto Amann, que da vida a Miguel, están actores como Eloy Azorín, Sastre el mejor amigo, Elena Ballesteros, Verónica Echegui, Lucia Jimenez, y Paco Tous, Don Alfredo, el chatarrero, el que corta el bacalao en el barrio. "He disfrutado con este personaje porque me permite otros registros. De la serie me gustó su humanidad, que es una historia de historias".