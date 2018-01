El Real Madrid, pendiente de la lesión de Kepa

La portería del Real Madrid sigue dando de que hablar y la llegada o no de Kepa aún no es un capítulo cerrado. Según ha podido saber El Larguero, en el Real Madrid insisten en contratar al portero pero dudan sobre el alcance real de su lesión en el pie. Una lesión que los médicos del Athletic califican en los comunicados como "molestias" y de la que siempre se ha optado por el tratamiento conservador.

El portero del Athletic, que acaba contrato el 30 de junio, sigue lesionado y en el conjunto blanco quieren tener claro qué le pasa exactamente antes de ir o no a por el portero. Aunque la idea del Real Madrid de no fichar en invierno es firme, no es descartable un giro de la situación dependiendo de las noticias que lleguen desde la enfermería de Lezama.

Lo que tiene claro el Real Madrid es que la portería es una zona a reforzar sí o sí y por tanto lo harán para la próxima temporada. En la quiniela, como ya hemos contado en El Larguero, figuran dos objetivos prioritarios: De Gea y Courtois, ambos cuentan con grandes defensores de su juego en la planta noble del Santiago Bernabéu.