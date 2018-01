Piqué: "Solo pido que la afición del Barça no tire cosas e insulte"

Gerard Piqué no estaba contento tras la derrota contra el Espanyol, que da ventaja a los pericos en la eliminatoria, pero, ha querido tranquilizar: “No es un día tan complicado, si escoges un día para perder, podría ser este, le podemos dar la vuelta la semana que viene. Después del penalti, quizá nos ha afectado demasiado. Hay que darle la vuelta en el Camp Nou y creo que tenemos nuestras opciones”.

“Hemos tenido el penalti, alguna más, en los últimos 15 minutos la gente ha apretado mucho y el Espanyol, creo que más por el ruido del campo que por las ocasiones que han tenido, y al final ha llegado el gol, no creo que haya que darle más vueltas”, ha añadido Piqué.

El central ha recibido algunos insultos y vejaciones que también han ido dirigidos a sus hijos y mujer. Además, un objeto lanzado por algún aficionado del Espanyol, ha golpeado a Cillesen. Preguntado por la cuestión, Piqué ha dicho: “Siempre esperamos este tipo de ambiente, solo pido que para la vuelta la afición del Barça no tire cosas y no insulte. No me toca a mí hacer nada, no soy el que tiene que tomar cartas en el asunto”.