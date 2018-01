Inés Arrimadas: "Muchos de ERC no ven que Puigdemont pueda ser investido"

Constituido formalmente el nuevo Parlamento resultante de las elecciones del 21-D, se abre un nuevo periodo en Cataluña con muchas incógnitas. La primera ya se ha resuelto: Roger Torrent, de ERC, ha logrado el apoyo soberanista para ser presidente de la cámara. El nuevo cargo ha tendido la mano en su discurso y ha prometido buscar diálogo y consenso. Sin embargo, la líder de Ciudadanos recela de estas palabras y desconfía de su independencia.

“Lo he escuchado hace pocas horas diciendo que no van a pedir permiso para hacer la República. Tengo pocas esperanzas en encontrar una persona independiente que respete todas las sensibilidades políticas y respete las decisiones judiciales. Vamos a esperar a verlo, pero conociendo sus declaraciones, tengo pocas garantías que garantice un servicio a todos los catalanes y no solo al independentismo”, señala.

Inés Arrimadas da tiempo al nuevo presidente del Parlamento y se queja de la intervención del presidente de la mesa edad, a cargo de Ernest Maragall, el diputado de mayor edad. "Hemos tenido un mitin de ERC. Con eso empezamos mal. Nosotros pedimos que las personas que se han saltado las leyes no puedan votar como los que no tenemos causas pendientes", explica. La futura jefa de la oposición defiende la solicitud de reconsideración presentada contra el voto delegado de los encarcelados pese al aval dado por el juez del Supremo Pablo Llarena.

"El informe de los letrados del Parlament dice que todo recae la mesa del Parlament y el reglamento dice cómo delegar el voto, solo estipula por baja de maternidad/paternidad o enfermedad. Vamos a utilizar los mecanismos parlamentarios a nuestro alcance, y hemos presentado un escrito. No nos vamos a callar, ni aceptar que siempre se interprete la ley a favor de los indepenentistas", recalca.

Sobre los futuros pasos del independentismo para formar un gobierno e investir a un presidente, Arrimadas asegura que tienen un discurso en público y otro en privada. "Muchos de ERC no ven que Puigdemont pueda ser investido a distancia, además porque está pendiente de la justicia. Es un tema de sentido común, no solo político o jurídico. Una persona huida de la justicia no puede ser presidente. No vamos a aceptar que el Parlamento vuelva a estar al servicio de las locuras de Puigdemont", concluye.