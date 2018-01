El lento aterrizaje en la realidad

La mayoría parlamentaria independentista del Parlament se dispone a iniciar hoy la legislatura en Cataluña manteniendo a esta comunidad en la incertidumbre jurídica y política. A última hora de ayer un comunicado conjunto de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana anunciaba un acuerdo para designar hoy al republicano Roger Torrent como presidente del Parlament y apoyar la candidatura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat.

¿Y cómo piensan hacer esto último? Todos saben que no es posible ni legal ni políticamente hacerlo a distancia con alguien huido de la justicia española. O se presenta en el Parlament, a riesgo de ser detenido, o contraviene las propias leyes catalanas, el informe de los letrados de la Cámara y prorroga el 155. Esquerra se apresuró a decir después que habían acordado apoyar la candidatura pero no que sea a distancia. ¿Significa eso que le obligan a volver a España? No lo dicen expresamente.

Otra jugada, otra muestra de astucia que diría Mas, otra vez una comunidad en el alero durante semanas o meses. Todos saben que llevan de nuevo a Cataluña a un callejón sin salida legal y que retrasan la vuelta a cierta normalidad.

Modular y girar un discurso y una actuación que ha llegado tan lejos como la de los dirigentes independentistas catalanes no es fácil, ya lo vemos. Especialmente con un Puigdemont instalado en Bruselas, amparado por la extrema derecha flamenca a la que, por cierto, ilustrará en un acto público la semana que viene sobre cómo acabó con la hegemonía socialista en Girona.

Y todos saben, lo saben, que simplemente proponiendo a Puigdemont vuelven a ir a ninguna parte, que el coste es alto y que todo el mundo ha aprendido mucho en el último año.

Así que mientras los dirigentes independentistas acaban su complicado pero inexorable aterrizaje en la realidad, siete millones de catalanes van a tener que seguir esperando un gobierno que se ocupe de facilitarles la vida y no de complicársela.