"Los parados de más de 40 estamos en un limbo en el que nadie nos ve"

"Me vine hasce 12 años a Valencia a comerme el mundo, pero después de pasar por varios contratos temporales, entré en un limbo", nos cuenta Cristina. En los años en los que Cristina lleva en paro ha seguido formándose, "he hecho un curso en inglés, en comercio internacional, en gestión administrativa, pero tampoco he obtenido los resultados que esperaba", nos cuenta. Cristina pide a los empresarios una oportunidad a gente "que hemos empleado mucho tiempo y dinero para formarnos, que seguimos siendo jóvenes, que tenemos ganas de trabajar". El día a día consiste en "hacer cursos para no quedarme en casa, un limbo en el que estamos perdidos", afirma.

