El BlueMonday según Pantomima Full

El lunes fue el considerado, según una fórmula matemática, día más triste del año. Y, claro, Alberto y Rober lo pasaron tan mal que han decidido contarnos paso a paso cómo afrontaron semejante reto vital.

"Da igual si en mayo te despiden o si en agosto muere un ser querido. El día jodido es el blue monday", asegura Rober que ya está mejor pero que pasó uno de los peores días de su vida aquel lunes.

"A ver, reconozco que no tenía cuerpo", continúa Rober. "Me levanté y pensé: Hoy va a ser un día de mierda. Solo te digo que me puse la radio para ducharme y estaba sintonizado el programa de Cárdenas".

Ismael Serrano, qué bajón

En el caso de Alberto fue incluso más grave: "Estamos en la oficina, abro el spoty y me recomienda Ismael Serrano", asegura mientras pestañea con signos de no haberlo superado. "Joder, qué bajón. Ismael nació o fue concebido un Bluemonday. Imagino a sus padres haciendo el amor llorando".

Para intentar recuperarse fueron a comer "a un sitio de menú que vamos siempre y había: De primero entremeses variados o alcelgas. De segundo chuleta de sajonia o san Jacobo. Y de postre: yogur de coco o fruta, mandarina o pera". Ese menú no te daba ni una sola opción de ser feliz.

"Yo salí de allí que casi me pongo a llorar. Solo era mediodía y ya era probablemente el peor día de mi vida", afirma temblando Rober. Para conocer cómo siguió el día de Pantomima Full, escucha la sección completa.