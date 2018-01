La historia detrás de la camiseta del Palentino

“Yo no sabía nada de la camiseta, un día trajo mi hijo una a casa y me dijo que la habían hecho unos chavales y no le di más importancia”, ha explicado en La Ventana Loli López, fundadora del bar. “A nosotros no nos han dicho nada de nada. Mi hijo conocía a uno de ellos y quedó con uno para que le dieron una. Ahora vienen al bar buscando la camiseta”, bromea la camarera del legendario bar de la Calle del Pez de Malasaña.

En el programa ha intervenido también Gonzalo Domínguez, uno de los miembros del colectivo que ha creado la camiseta que se vende en Nueva York. “Loli, tienes el mejor bar de Madrid y lo que hemos hecho ha sido homenajearle”, ha apuntado Gonzalo, que ha explicado que las camisetas empezaron en una edición limitada de 25 para que luego financiasen otros proyectos que no estuviesen relacionados con el bar. “Era una cosa pequeña que se ha hecho muy grande”, ha apuntado Gonzalo.

Loli ha admitido que no se siente ofendida por las camisetas, pero lamenta que no les hubiesen pedido permiso porque el logo que se utiliza en la camiseta no es el original. “Lo hemos redibujado viendo fotos del bar”, ha reconocido Gonzalo, que ha querido destacar que en ningún momento han pretendido “hacerse ricos” con las camisetas. “Hemos venido con buena intención y te hemos dado una campaña gratis en mogollón de medios”, ha apuntado Domínguez. “¿Para el bar o para tus camisetas?”, ha replicado Loli. “Nosotros, si quieres, podemos encontrar la manera de hacer un productor que puedas vender en el bar”, ha ofrecido Gonzalo al final de la entrevista.