Manu Carreño: el Real Madrid tiene claro lo que hará con Cristiano Ronaldo

El pulso que mantienen Cristiano Ronaldo y el presidente del Real Madrid empieza a tener un claro porvenir, el Real Madrid tiene clarísimo lo que va a pasar y también lo que no va a pasar. El jugador portugués quiere cobrar lo mismo que Messi, pero no será en el Real Madrid, el club blanco no equiparará el sueldo y antes o después el jugador deberá hacerse a la idea. Ese es un poco el resumen de la información que anoche dio Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER.

"Entre otras cosas porque es una cuestión de números y de rentabilidad empresarial y porque la edad de Cristiano ya tampoco es la de Messi y mucho menos la de Neymar, lo cual no quiere decir ni que el Madrid quiere vender a Cristiano ni quitárselo de encima", descubre Manu Carreño, que explica que todo se debe a movimientos económicos y ni mucho menos temas personales, el club cree que si Cristiano tuviera 26 años ese movimiento quizás sería necesario. Ahora no lo es.

El Real Madrid, hay que dejar claro que no descarta presentarle una renovación al alza a Cristiano Ronaldo, pero desde luego no sería en las cifras en las que se mueve el nuevo contrato de Leo Messi.

¿Y si llegase una oferta?

"Eso sí, si llegase una oferta o algún club preguntando por Cristiano Ronaldo este verano, aunque aún le queden dos años más de contrato con el Madrid el club de Florentino Pérez escucharía esa oferta", cuenta el director de El Larguero, que argumenta que aunque el club no quiere vender, si la oferta fuese satisfactoria, se escucharía.

El Real Madrid, pendiente de la lesión de Kepa

La portería del Real Madrid sigue dando de que hablar y la llegada o no de Kepa aún no es un capítulo cerrado. Según ha podido saber El Larguero, en el Real Madrid insisten en contratar al portero pero dudan sobre el alcance real de su lesión en el pie. Una lesión que los médicos del Athletic califican en los comunicados como "molestias" y de la que siempre se ha optado por el tratamiento conservador.

El portero del Athletic, que acaba contrato el 30 de junio, sigue lesionado y en el conjunto blanco quieren tener claro qué le pasa exactamente antes de ir o no a por el portero. Aunque la idea del Real Madrid de no fichar en invierno es firme, no es descartable un giro de la situación dependiendo de las noticias que lleguen desde la enfermería de Lezama.