Viran Morros: “Ayer sufrimos la primera derrota, pero no hay que dramatizar”

Viran Morros, pivote de la selección española de balonmano, pasó por El Larguero tras la derrota de España frente a Dinamarca en el Europeo.

Tras haber perdido por tres puntos (22-25), Morros no dijo que "ayer sufrimos la primera derrota, pero no hay que dramatizar. La siguiente fase está muy abierta. El haber perdido no lo facilita, pero nos gustan los retos. Hay que seguir trabajando duro."

Los próximos rivales de la selección serán Macedonia, Eslovenia y Alemania. "Hay que hablar de ganar los tres partidos, olvidarse de tonterías. Vamos a hacer un poco de cholismo y vamos a ir paso a paso", explicó Morros.

Sobre la favorita de este Europeo, se barajan distintas selecciones. "Francia está muy fuerte, Croacia va a estar a tope, Macedonia sorprendió a todos, Alemania va a luchar y Dinamarca, vigente campeona olímpica. Hay muchas", explicó el jugador.

Tras la derrota ante Dinamarca, el jugador dijo que "sobre el juego no hemos hablado mucho. Hemos tenido una reunión más psicológica para tratar que el grupo no pierda confianza. Pero es cierto que analizamos el partido y hubo cosas que se puedan mejorar. Nuestro juego siempre ha sido así, somos un equipo que nos cuesta meter goles, pero hemos llegado a semifinales jugando así".