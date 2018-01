Varane: “Prefiero jugar peor y ganar”

Raphael Varane fue claro tras el 0-1 ante el Leganés en la ida de cuartos de Copa del Rey: "Prefiero jugar mal y ganar que jugar mejor y no ganar".

"Muy bien la victoria, es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos esa confianza, el partido ha sido muy serio por nuestra parte. Hoy hemos jugado peor que el otro día, pero ganamos. No se puede jugar siempre bien. En los últimos partidos jugamos bien y perdimos, así que yo prefiero jugar un poco peor y ganar. Es lo que necesitamos para coger confianza", explicó el francés.

Sobre la mala racha que está teniendo el Real Madrid, tras la derrota ante el Villarreal (0-1) y el empate contra el Celta (2-2), el jugador dijo que "esta temporada no hemos jugado peor que la pasada, pero no salen las cosas. Por eso no disfrutamos tanto. Somos buenos competidores y sólo queremos ganar".