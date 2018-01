Iceta, sobre Torrent: "Sus palabras deberán ir acompañadas de hechos"

Miquel Iceta está convencido de que Roger Torrent no debe ir a Bruselas a ver a Puigdemont. “Si fuera president del Parlament no iría al extranjero a ver a nadie”, ha señalado el líder del PSC, que tiene claro que se debe impedir el voto de Puigdemont. “No da lugar, se puede pedir la delegación del voto para los que están en prisión pero no para los que están huidos”, ha señalado Iceta, que asegura que recurrirían al Constitucional si se diese el caso.

Sobre su encuentro de este jueves con Torrent, Iceta ha asegurado que ha sido “correcto y positivo” y que le gustó el discurso con el que se presentó el nuevo presidente del parlamento catalán. “Dijo que tendría la mano tendida a todos y que mantendría el prestigio de las instituciones catalanas pero sus palabras deberán ir acompañadas de hechos”.

Investidura telemática

La posibilidad de una investidura telemática de Puigdemont es algo que sigue sobre la mesa. “Yo le he dicho a Torrent cuál es nuestra posición y que estamos en contra porque lo dice el reglamento de la cámara y la ley. “La investidura es el debate de un candidato que presenta su programa, no sé puede pensar en otros modelos y en investiduras a distancia. Es inaceptable y no procede”, ha señalado Iceta, que ha admitido que en su encuentro con Torrent no se ha hablado de otras alternativas a Puigdemont. “Damos por hecho que habrá un candidato independentista, pero desde luego uno que se presente ante la cámara”.

Encuentro Pascal y Rubalcaba

La noticia del encuentro en Madrid entre la líder del PDeCAT, Marta Pascal, y Rubalcaba ha generado cierto revuelo este jueves. Iceta ha restado importancia a la reunión. “Que la gente se encuentre suele suceder”, ha apuntado el líder del PSC que ha dicho que le parece estupendo que si Pascal se encuentra con alguien tan relevante como Rubalcaba intercambie impresiones con él. “Tendría que pasar más. Me parece bien el PDeCAT quiera conocer la opinión de Rubalcaba. Invitaría a que se hiciera más y no fuera fruto del azar y se pueda hablar sin presiones mediática. La situación es difícil para el PDeCAT que ha supeditado su propuesta a los interés de Puigdemont”, ha concluido.