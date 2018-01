El Madrid no igualará salarialmente a Cristiano con Messi

Pues en el culebrón y en esa partida de ajedrez que están disputando Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo, el Madrid lo tiene claro y tarde o temprano Cristiano también lo tendrá claro. Nunca el Real Madrid va a equiparar salarialmente a Cristiano Ronaldo al nivel de Leo Messi en El Fútbol Club Barcelona. Nunca Cristiano va a ganar lo mismo que Messi en el Barça.

Entre otras cosas porque es una cuestión de números y de rentabilidad empresarial y porque la edad de Cristiano ya tampoco es la de Messi y mucho menos la de Neymar, lo cual no quiere decir ni que el Madrid quiere vender a Cristiano ni quitárselo de encima, probablemente si tuviera 26 años a lo mejor se lo planteaba, pero no con 33. Eso sí, si llegase una oferta o algún club preguntando por Cristiano Ronaldo este verano, aunque aún le queden dos años más de contrato con el Madrid el club de Florentino Pérez escucharía esa oferta, y no tendría porqué remitirle a la cláusula de rescisión. Lo que no sabemos es qué pensará o qué hará entonces Cristiano en esa partida de ajedrez. ¿Quedarse en el Madrid aún ganando menos de lo que pide? o ¿marcharse algún club que le dé esa millonada a la que hoy en día sólo puede aspirar y aspira Leo Messi?.

A pesar de sus 5 balones de oro y de que ha sido el jugador más importante en la historia del Madrid junto con Alfredo di Stéfano, el Madrid no se va a volver loco con CR7 y a mí me parece normal.