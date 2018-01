Me gusta mucho la expresión "Tirar de la manta". Además es muy nuestra... tirar de la manta. Amenazar con contar la verdad. Tirar de la manta para mostrar todo lo que hay debajo...

¿Se han preguntado alguna vez qué les escandaliza? ¿O qué escandaliza a los más jóvenes? ¿Evoluciona la manera en la que nos escandalizamos conforme pasan los años? ¿Por qué ya no nos escandalizamos con los casos de corrupción? Y en lo concreto: ¿Por qué no nos escandaliza que algunos medios llamen a Marjaliza, el llamado cerebro de la trama Púnica? Porque oyes hablar a ese señor y francamente si él era el cerebro no quiero pensar en el resto...