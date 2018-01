"¿Cómo puedo mantener la esperanza si en los últimos 4 años he trabajado 5 meses?"

Lola tiene 47 años, "hace cuatro años de mi último trabajo en condiciones como secretaria de producción en un empresa de software". Desde entonces ha conseguido trabajar 5 meses, y no de forma continuada lo que provoca que "pierda la antiguedad en el paro". En la hostelería, por ejemplo, "por más currículums que echo ya no me cogen por mi edad", relata. Así que se pregunta, "¿cómo lo hacemos? yo intento mantener mi esperanza, mi ilusión", continúa, pero no es sencillo cuando al llegar a casa ve sus ofertas rechazadas. "Sí, tengo a mi familia, a mis amigos, pero ya cada vez los voy espaciando más porque ya me cansa decirles lo mismo siempre que me ven. Intento seguir estando con esperanza, pero también los ansiolíticos los voy incluyendo poco a poco en mi vida".

Seguir leyendo