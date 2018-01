¿Por qué triunfa de nuevo 'OT'?

Nadie podía imaginar en 2001 que Operación Triunfo se iba a convertir en uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión, como demostraron los casi 13 millones de espectadores que siguieron la gran gala final. Es decir, 7 de cada 10 personas que estaban delante de la tele ese día vieron ese programa.

Ahora, siete años después de desaparecer de la pequeña pantalla, Operación Triunfo ha regresado con un éxito similar al de la primera edición. "La empatía que genera la normalidad va a más. Cada vez triunfa más lo cotidiano y real que lo aspiracional. Ese es uno de los motivos del éxito de Operación Triunfo", asegura Gonzalo Madrid.

Toni Segarra va un poco más allá: "La sociedad tal y como la conocemos es así porque empezamos a cotillear y aprendimos a comunicarnos para poder hablar de nosotros mismos y de los demás. Operación Triunfo es, por lo tanto, la quintaesencia de la humanidad"

No es un programa es una experiencia

Gonzalo Madrid destaca la figura de dos de las incorporaciones estrela de esta temporada, Los Javis: "Están haciendo un ejercicio de pedagogía inigualable. Están enseñándonos a convivir con nuestras emociones, algo en lo que somos un poco torpes en España".

"Operación Triunfo no es un programa de TV, no es un reality, no es un canal de youtube ni una cuenta de instagram o un directo en periscope, es una experiencia y de ahí su éxito", sentencia el prestigioso publicista.