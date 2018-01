Los 'Spanish Fake News Awards'

Donald Trump, reunido consigo mismo, ha hecho pública la lista de los premios más esperados por él: los Fake News Award, en los que el presidente de EE:UU, juez y parte, establece la relación de los medios más deshonestos durante 2017.

El predecesor de Obama, ha hecho público estos galardones liderados por la CNN, que sería el medio más deshonesto con cuatro menciones, y en el que hay un poco para todos: The New York Times, The washingtom Post o la revista Time o el canal de televisión ABC.

Esos son los galardones de Trump, pero, siguiendo sin que sirva de precedente su estela, podemos preguntarnos también cuáles han sido durante 2017 los principales bulos en España... Porque haberlos haylos...

Escucha el repaso que hacemos a las noticias falsas que se vendieron en España como verdaderas en diferentes medios en el siguiente audio: