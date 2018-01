La confesión de Dylan Farrow contra Woody Allen en televisión

"Quiero dar la cara y contar mi historia. Quiero hablar alto", comienza diciendo Dylan Farrow. Una historia que ya ha relatado muchas veces pero que ahora detalla en el programa CBS This Morning. Cuando tenía 7 años, un día que su madre (Mia Fallow) estaba de compras, su padre (Woody Allen) comenzó a tocarle sus “partes íntimas”: "Ahora, con 32 años, diría que tocó mis labios vaginales y mi vulva con sus dedos", cuenta con cierto sonrojo. Más adelante confiesa que esa no fue la única vez que se sintió acosada por él, que la seguía y la tocaba e incluso la pedía que se metiera en la cama con él mientras solo llevaba puestos los calzoncillos.

Según recuerda el programa, estas acusaciones fueron investigadas "a fondo por la Clínica de Abuso Sexual Infantil del Hospital Yale-New Haven y el Centro de Bienestar Infantil del Estado de Nueva York" y ambas instituciones "concluyeron de forma independiente que no se había producido ningún abuso sexual. En su lugar, descubrieron que probablemente una niña vulnerable había sido aleccionada por su enojada madre para contar esa historia durante una ruptura polémica". Esa ha sido siempre uno de los argumentos de defensa de Woody Allen pero su hija Dylan defiende que su madre lo único a lo que le ha alentado siempre es “a contar la verdad”. Durante la entrevista, cuando ve unas declaraciones del director de hace años, no puede reprimir las lágrimas: “Lo siento, pensaba que podía manejarlo”. Cuando retoma el aliento dice que "él lleva mintiendo mucho tiempo" y que “es difícil” para ella “verle y escuchar su voz”.

Dylan lamenta que su acusación no sólo fuera desestimada por los tribunales, sino también por la opinión pública y hace poco se preguntaba en una columna de Los Angeles Times por qué no le ha pasado lo mismo a Woody Allen que a Harvey Weinstein. Por eso considera que es el momento de unir su voz al movimiento Time's Up: "Con tanto silencio roto por tantas personas valientes que se han atacado a gente de alto nivel, sentí que era importante añadir mi historia porque es algo con lo que he luchado durante mucho tiempo", señala.

Ella cuenta con el apoyo de actrices como Natalie Portman pero critica que para que una víctima sea escuchada, tengan que sumarse tantas voces: “Una víctima necesita ser seguida por 49 personas para que la crean y esto es basura. No debería ser necesario que hubiera un pequeño ejército detrás para que sea creíble su versión, debería confirmarse con evidencias. Una víctima, un acusado y unos hechos deben ser suficientes para cambiar las cosas”.

Allen le acusa de cinismo

Tras la emisión de la entrevista, el director ha enviado un comunicado a AFP donde acusa a Dylan de cinismo: "Nunca abusé sexualmente de mi hija, como ya concluyeron todas las investigaciones que se realizaron hace 25 años", afirma Allen, que asegura que la familia Farrow se está aprovechando de la oportunidad creada por el movimiento Time's Up para volver a sacar a la luz la acusación. Y añade que "eso no lo hace más cierto hoy de lo que lo era en el pasado".