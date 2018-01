"La muerte de Aitor no sirvió para cambiar nada"

Tras el condenable suceso del pasado miércoles que acabó con la hospitalización de un hombre de 22 años que llevaba una camiseta del Frente Atlético y la consecuente detención de Ignacio Racionero, hemos hablado en El Larguero con tres fuentes relacionadas con el problema.

Flores en recuerdo de Aitor Zabaleta / EFE

Por un lado, hemos estado con Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, que además llevó la acusación popular en el caso de Aitor Zabaleta: "Falta mucho. El reproche social y el mediático nos ayuda a achicar. Sin embargo, se producen pactos: cerca del estadio no se produce ningún lío, pero se producen en la calle. No vale, hay que ir a por el grupo, a por los ultras (...) Aunque no tenemos la realidad inglesa o francesa, tenemos un problema como lo tiene todo europa".

También ha estado con nosotros, Ramón Cossío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía: "No es prudente hablar de todo lo que se está investigando en este momento. Se están analizando muchas cámaras, no solo de teléfonos sino también de bares y derivados. Todo apunta a que ha sido él, pero estamos a la espera de que pase a disposición judicial (...) Dentro del dispositivo que normalmente realizamos, con motivo de cualquier día de fútbol, pocos instantes después de que se produjese la acción, ya estaban por ahí los compañeros, gracias a esa labor preventiva tan importante que estamos haciendo, persiguiendo, investigando a estos grupos ultras".

Además, Roberto Ramajo ha hablado con la familia de Aitor Zabaleta, asesinado en 1998 por Ricardo Guerra, acción en la que también estuvo relacionado Ignacio Racionero. Ramajo ha contado: "Hemos podido hablar con su hermano, ha rehusado hacer declaraciones públicas, pero le notábamos triste, lo de ayer volvía a reabrir la herida de la muerte de su hermano, al conocer que el ultra detenido estaba relacionado con el asesinato de su hermano. La familia ya había avisado a la policía de este individuo. Decía Xabier -Zabaleta- que la sensación que tienen en la familia es que la muerte de Aitor no sirvió para cambiar absolutamente nada en este asunto".