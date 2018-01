Tribunal penal contra negacionistas climáticos

Hasta hace poco, las noticias sobre la temperatura, las tormentas u otros datos meteorológicos se incluían en secciones especiales de los medios de comunicación. “El tiempo” solía ocupar los últimos minutos de cualquier informativo. Eso se ha terminado. Hoy abren frecuentemente las primeras páginas porque ya no hay casi nadie que ignore que se está produciendo un cambio climático y las graves consecuencias que ello tiene. Ayer la Organización Meteorológica Mundial confirmó que los tres últimos años, 2015, 2016 y 2017, han sido los más calurosos desde que comenzaron los registros en 1880, es decir desde hace casi siglo y medio. Lo peor de todo, dicen los expertos, no es que haya subido la temperatura sino que la tendencia sigue siendo ascendente. Que suba la temperatura media en la tierra no quiere decir que solo haga un poco más de calor, sino que se producen formidables desarreglos climáticos. En Estados Unidos ha habido huracanes y nevadas más fuertes y calamitosas que las registradas en ciento y pico años. El temporal que azotó ayer Holanda, Bélgica y parte de Alemania tuvo una fuerza bastante desconocida. Las lluvias en algunos países asiáticos han superado todo lo previsto y en otros tantos países africanos zonas enteras dedicadas a la pesca miran estupefactas como el agua se va comiendo la costa. Las agendas financieras del sector de seguros y reaseguros, a las que el gobernador del Banco de Inglaterra echó una bronca descomunal hace un año, prestan ya especial atención a los estudios climáticos. Aun así, parece que no hay manera de evitar que países como Polonia o Bulgaria, que preside esta temporada la Unión Europea, acepten la reducción del uso de carbón y en Estados Unidos el presidente Trump se ufana de haber abandonado el Acuerdo de París, sobre reducción de emisiones atmosféricas. El problema es que Trump terminará yéndose, los gobernantes polacos y búlgaros, también, pero la curva estará ya, quizás, donde no se pueda alcanzar. ¿Habrá que crear un Tribunal Penal especial donde poder reclamarles un día su responsabilidad criminal?

