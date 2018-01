Patriotismos

Al conocerse la sentencia del caso Palau, algunos columnistas y

tertulianos comprometidos con la derecha nacional criticaron las penas

impuestas a los procesados. Les parecían excesivas, desmedidas en

comparación con las que suelen cumplirse por otros delitos. Su postura me

sorprendió durante un instante, el que tardé en recordar el juicio del caso

Gürtel, que las confesiones de Correa están animando tan extraordinariamente.

A pesar de la palabrería patriótica con la que suelen adornarse estos señores,

su españolismo combatiente pesa menos en su opinión que la solidaridad

ideológica y de clase. Da igual que los condenados del Palau robaran para

Convergencia, que ahora se llama PdeCat y sigue siendo el partido de

Puigdemont por más que le hayan cambiado nombre y logotipo.

Sus críticas no son tanto un intento de presionar a los jueces de la Gürtel, como el fruto natural de una larga cultura de impunidad que asocia la corrupción con la creación de riqueza en nuestra democracia. La comprensión de los opinadores de la

patriótica derecha española contrasta dramáticamente, en mi opinión, con la

indolencia de una izquierda catalana que ha resultado ser no menos patriótica,

puesto que las citadas condenas no han modificado en absoluto su posición

frente al dilema de la investidura.

El patriotismo de ERC y la CUP, incluso de los comunes, pesa más en su actitud que la solidaridad ideológica y de clase. Ellos sabrán. Mientras tanto, la derecha, española o catalana, unionista independentista, gana las elecciones y gobierna una y otra vez.