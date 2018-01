Mantas tiradas

Me he vuelto a encontrar estos días en los periódicos una de mis expresiones favoritas, que es una de esas expresiones que definen una época: tirar de la manta. En España tenemos tan asimilada la parafernalia de la corrupción que hay cosas que ya salen solas: si un acusado quiere hablar en enero se dice que va a tirar de la manta, y si lo hace en junio se dice que va a poner a funcionar el ventilador. Hemos acoplado la corrupción a las estaciones, pero la manta sigue en su sitio y el ventilador apagado. De hecho, cuando alguien amenaza con tirar de la manta en realidad está anunciando tímidamente que no va a contar nada. De esta forma tirar de la manta ya no es destapar a nadie sino taparte primero a ti e invitar a los demás. En todos nuestros grandes casos de la corrupción nadie ha dicho nunca que ya lo ha contado todo. Siempre hay algo más, siempre hay una cosa tremenda que va a hacer temblar el país. Por eso la segunda frase preferida de la corrupción española es el "cuando yo hable". Pero nadie tira de la manta y nadie habla, y seguimos investigando con todos los recursos disponibles. cinco años después, quién es el misterioso M. Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas. La manta está hecha, como el halcón maltés, del material con que están hechos los sueños.

Seguir leyendo