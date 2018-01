"La gente se atiende, pero a costa de un sobreesfuerzo. Falta gente en urgencias"

"La situación ahora mismo es mala, lo que percibimos nosotros es que estamos en medio, no salen contratos. Las cosas salen adelante, la gente se atiende, a costa de un sobreesfuerzo nuestro. Hay guardias en las que casi no puedes ni comer, ni ir al cuarto de baño. La sensación que tenemos es que estamos en medio, haciendo que todo salga peor o mejor, pero a costa nuestra", nos cuenta Pablo, trabajador de sanidad pública en Málaga. Para él "cuando el paciente ha sido atendido se le ha olvidado que ha estado esperando, y ese malestar del paciente no llega a ningún sitio. Yo siempre les digo que protesten, que luchen, que sus quejas lleguen al delegado, al consejero, a quién sea, para que metan más gente".

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com