Tápense que en un rato en Valencia empiezan a tirar de la manta y lo mismo hace frío: seis meses de cárcel para el tuitero que pidió una bomba para Rajoy, aniversario de la eleccion de Donald Trump... Estas son algunas de las noticias... Sí, sí, todo importante, pero antes de ir al grano, hablemos de las declaraciones del Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, en sede parlamentaria.

Uno pobre, uno normal, uno pobre, uno normal.. Así echa las cuentas el consejero. Decía el filósofo que elegir una palabra es elegir un mundo... "Los niños pobres no son normales". Eso no lo verá usted en las calles de Madrid, y no lo verá, básicamente, porque no lo quiere ver. La pobreza es invisible, al igual que la honradez. Esto lo dice él, es decir, el máximo responsable de las políticas de integración e igualdad. "Niños pobres anormales". Parece el título de una peli de Pedro Almodovar...

La historia de un consejero de Asuntos Sociales que creía que la pobreza no es algo normal, porque si fueran normales no serían pobres... Un hombre que creía que en las calles de la capital los niños normales no son pobres... Idiotez, altanería, las dos cosas a la vez? Niños pobres anormales, proximamente...