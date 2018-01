Guillermo Fesser: "No es necesario ser gracioso pero sí tener sentido del humor"

Guillemor Fesser reiventó la radio y reinventó el humor y ahora se ha reinventado a sí mismo como novelista americano. Y parece ese tipo de personas que se despierta feliz por las mañanas: "En EEUU me despierto muy pronto, por no llevar la contraria. Pero sí, el sentido del humor es muy importante, no tanto ser gracioso, pero sí saber reírse de uno mismo".

Acaba de publicar su primera novela como tal 'Mi Amigo invisible'. "Mi objetivo es ser autor de 'best sellers' porque cuando entrevistaba a autores de éxito comprobé que vivían muy bien e iban a los mejores hoteles", bromea muy en serio Guillermo. "Aunque es verdad que también hay que hacer cosas, yo he tardado cuatro años en escribir este libro".

Michelle Obama y Noah Gordon

En eso coincide con su autor favorito, Noah Gordon: "En una entrevista le pregunté cuánto tardaba él en escribir un libro y también tardaba unos cuatro años. No es un libro tan bueno como los suyos pero le he dedicado el mismo tiempo que él".

En la novela hacen aparición personajes muy conocidos en forma de cameo: "El gran personaje con el que me he cruzado en EEUU es Michelle Obama, por encima de su marido incluso. Ella tiene un mensaje que cala, ingenio natural. Ella es el personaje a destacar".