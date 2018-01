El cine de Steven Spielberg siempre ha ido entre la emoción y las aventuras a la crónica política desde su punto de vista de demócrata y judío norteamericano. Ahí su revisión del racismo en su país a través del biopic de Lincoln, obviando que fue un político muy de izquierdas y cercano al materialismo marxista. O Munich, donde justificaba el ojo por ojo de los judíos israelíes tras los atentados palestinos.

Ahora revisa un acontecimiento de la política norteamericana reciente sobre el que nadie podría tener nada en contra. Spielberg dirige magistralmente y con tono de thriller Los archivos del pentágono (The Post), la historia de cómo unos funcionarios filtraron documentos oficiales donde se ponía en evidencia las mentiras de varios presidentes norteamericanos (Kennedy, Johnson y Nixon) sobre por qué se iba a la guerra de Vietnam. El gobierno de Nixon prohibió al New York Times su publicación y otros periódicos, entre ellos The Washington Post, desafiaron a la administración estadounidense.

Es curioso que Spielberg adapte este guion Josh Singer, el mismo escritor de otra cinta periodística, Spotlight. Dice el director de Parque Jurásico que la ha rodado a toda prisa porque ahora era el momento de contar esta historia con Trump, su trato a la prensa y las fake news. Pero lo cierto es que si ha habido un presidente que ha funcionado de manera similar a Nixon con las filtraciones ha sido Obama persiguiendo a Assange y a Snowden.

